Marcelino com revelação surpreendente: "Pediram para não tentar ganhar a Taça"

Treinador que está sem clube deu entrevista ao The Guardian, na qual abordou a passagem pelo Valência e a saída abrupta do clube

Marcelino García Toral venceu a Taça de Espanha (Copa del Rey) pelo Valência, em 2018/19 contra o Barcelona, e logo no início da época seguinte foi despedido. Em entrevista ao The Guardian, o treinador espanhol conta episódios caricatos da sua passagem por esse emblema, destacando-se o facto de ter conquistado o mencionado título... contra a vontade do dono do clube, Peter Lim.

"Fomos instruídos para não tentar ganhar a taça, não jogar com a nossa melhor equipa, mas tomámos decisões diferentes. Fizemos o que pensávamos que um clube como Valência deveria fazer, o que é natural. Um grande clube como o Valência tem que pensar sempre em ganhar. Fizemos o que os adeptos queriam, o que a história do clube exige. Um mês e meio depois de ser vencido a taça, tendo chegado às meias-finais da Liga Europa e qualificado para a Liga dos Campeões, não esperava isso [despedimento]. Não entendo o porquê", conta Marcelino ao meio inglês.

Questionado sobre o dono do clube, Peter Lim, e a sua paixão (ou falta dela) pelo futebol, Marcelino ficou sempre na dúvida: "Não sei se ele gosta de futebol. Houve reuniões em que eles diziam uma coisa e depois encontro-me com ele pessoalmente, depois de viajar 30 horas, e é exatamente o oposto".