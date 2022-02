Matty Cash, internacional polaco do Aston Villa, fez o 1-0 em casa do Brighton, em jogo da ronda 27 da Premier League e exibiu uma mensagem para o compatriota Tomasz Kedziora, que alinha no Dínamo de Kiev. "Continua forte irmão", podia ler-se. A Ucrânia, recorde-se, é alvo de uma ofensiva militar por parte da Rúsia, iniciada na madrugada da passada quinta-feira.

Leia também Extra A guerra na Ucrânia ao minuto: Zelensky pediu à população para não depor as armas O presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, anunciou na quinta-feira o início de uma operação militar no leste da Ucrânia, alegando que se destina a proteger civis de etnia russa nas autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, que reconheceu como independentes na segunda-feira.