Marc Overmars sofreu "derrame cerebral leve"

Enquanto futebolista, o extremo destacou-se sobretudo no Ajax, Arsenal e Barcelona.

O antigo futebolista internacional dos Países Baixos Marc Overmars foi hospitalizado devido a um "derrame cerebral leve", informou esta sexta-feira o Antuérpia, clube belga onde exerce as funções de diretor desportivo.

"Marc Overmars, diretor de futebol do Antuérpia, ficou doente ontem [quinta-feira] à noite e foi internado no hospital com um derrame cerebral leve. Entretanto, está bem, mas deve ter calma durante uns tempos", informou o clube.

Overmars, de 49 anos, começou a trabalhar no Antuérpia em março, umas semanas depois de abandonar o mesmo posto no Ajax, dos Países Baixos.

"O Marc e a sua família estão concentrados na sua recuperação e não pretendem tecer mais comentários. O Antuérpia deseja ao Marc rápidas melhoras ", acrescentou o clube.

