Marc Overmars despedido do Ajax após denúncias de assédio sexual

Marc Overmars, diretor do futebol do Ajax - cargo que exercia desde 2012/13, Marc Overmars - foi, este domingo, despedido pelo clube neerlandês, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Em causa, um caso de assédio sexual do dirigente a colegas. "Enviar mensagens para lá dos limites a várias colegas mulheres durante um longo período de tempo está na base desta decisão", referiu o Ajax, em comunicado.

«O Marc Overmars é, provavelmente, o melhor diretor desportivo que o Ajax já teve mas, assim que ouvimos rumores atuámos e pensámos na melhor medida a tomar, juntamente com o Edwin van der Sar, o nosso diretor-geral. Este é um processo doloroso para todos os envolvidos e dramático para as mulheres que tiveram de lidar com o comportamento do Marc», disse Leen Meijaard, presidente do conselho de administração do Ajax.

Sobre o caso, Overmars acrescentou: "Estou envergonhado. Na semana passada fui confrontado com o meu comportamento e, infelizmente, não me apercebi de que tinha transposto os limites. Peço desculpa, para alguém na minha posição este comportamento não é justificável. Não vejo outra opção que não deixar o clube, até porque esta situação já teve grande impacto na minha vida privada".