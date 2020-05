Maradona recordado: "Chegou e começou a dar toques com um par de meias..."

Antigos companheiros de equipa de Maradona recordaram a qualidade técnica do argentino, um jogador com um "dom especial" e que era "diferente de todos os outros".

Diego Armando Maradona encantou em todos os campos de futebol por onde passou e em Espanha a história não foi diferente. O argentino representou o Barcelona e mais tarde o Sevilha e em ambos os balneários ficaram as memórias de um dos melhores de sempre.

Marcos Alonso, pai do lateral do Chelsea, Pichi Alonso, Victor Munoz e Rafa Paz falaram à Marca sobre o antigo companheiro de equipa.

"Ele é o melhor com quem me cruzei no futebol. O melhor da sua geração com muita distância. No primeiro dia no Barcelona, chegou ao balneário e começou a dar toques com um par de meias. Deu 200 ou mais... Era diferente de todos os outros. Conseguia arrancar a 200 à hora e parava num metro. Fazia coisas que mais ninguém fazia", começou por dizer Marcos Alonso.

"Individualmente era o melhor. Tinha um centro de gravidade tão baixo que não lhe conseguias tirar a bola. Era um prazer jogar com ele", comentou Pichi Alonso.

Victor Munoz lembrou a forma como El Pibe controlava a bola e a capacidade que tinha para "controlar qualquer tipo de objetivo redondo. "Tecnicamente era imbatível", vincou.

Já Rafa Paz salientou o menino de rua que morava dentro do astro argentino: "Ele tinha um dom especial, podias dizer que ele vinha do futebol de rua. Dava toques com qualquer coisa".

Maradona marcou 346 golos em 680 jogos repartidos por Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Nápoles, Sevilha, Newell's Old Boys e seleção argentina.