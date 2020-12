"Maradona perdeu oito quilos numa semana para jogar contra o Real Madrid"

Juan Carlos Unzué lembrou alguns momentos passados com Diego Maradona.

Juan Carlos Unzué comentou a sua relação com Diego Maradona, com quem partilhou o balneário no Sevilha, e contou ainda algumas curiosidades.

"Perdeu 8 quilos numa semana para jogar contra o Real Madrid. Tínhamos de jogar com o Real depois do Natal. Ele foi essa semana ao CAR de Serra Nevada passar as férias com a sua família e quando e quando o vimos ao fim dos sete dias, sabem quanto peso tinha perdido? Oito quilos!", começou por contar.

"Podem acreditar que nesses sete ou oito dias nos disse que a única coisa que tinha comido era um tipo de carne crua, repetindo esse menu por causa desse jogo frente ao Real Madrid. Falávamos muito com ele e contava-nos coisas da sua vida pessoal. Dizia-nos: 'Olhem eu estou a contar-vos isto porque sei que errei e não quero que cometam o mesmo erro que eu'", finalizou.