"Maradona merece muito e para nós é uma honra estrear o estádio que lhe é dedicado"

Redação com Lusa

Treinador e jogadores do Nápoles honrados por estrearem Estádio Diego Maradona.

O treinador do Nápoles afirmou esta quarta-feira que é uma "honra" para ele e para os jogadores fazer o primeiro jogo no recém-nomeado Estádio Diego Armando Maradona, em homenagem ao ex-futebolista argentino, que morreu no final de novembro.

"O Diego merece muito pelo que fez por este clube e para nós é uma honra estrear o estádio que lhe é dedicado. É uma honra ser o primeiro treinador a pôr os pés no estádio de Maradona", afirmou Gennaro Gattuso, em conferência de imprensa.

O Nápoles recebe na quinta-feira os espanhóis da Real Sociedad, em jogo da Liga Europa, naquele que será o primeiro encontro a decorrer na "casa" napolitana desde que o nome do recinto foi alterado de San Paolo para Diego Armando Maradona.

A decisão foi aprovada na semana passada pela câmara de Nápoles, que apontou o argentino como "o maior jogador de futebol de todos os tempos, que durante sete épocas engrandeceu com o seu imenso talento e magia o clube e que recebe em troca de toda a cidade um amor eterno e incondicional".

Diego Armando Maradona, conhecido como `El Pibe", considerado um dos melhores futebolistas da história, morreu em 25 de novembro, aos 60 anos, na sequência de uma paragem cardíaca, na sua vivenda em Tigre, na província de Buenos Aires.

A sua carreira de futebolista, de 1976 a 1997, ficou marcada pela conquista, pela Argentina, do Mundial de 1986, no México, e os dois títulos italianos e a Taça UEFA vencidos ao serviço do Nápoles.