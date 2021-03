"Maradona ganhou mais de 500 milhões de dólares em toda a vida, mas na herança há zero"

Morte do antigo astro argentino ainda dá que falar, com dinheiro à mistura.

Diego Armando Maradona deixou o futebol de luto com o falecimento em novembro passado, mas o nome do antigo craque argentino continua a estar na ordem do dia e com polémica à mistura. Agora foi a vez de Mauro Baudry, advogado de Dieguito Fernando, filho de "El Pibe", atirar achas para a fogueira, com a herança no centro da questão.

"O Diego ganhou muito dinheiro, mais de 500 milhões de dólares em toda a vida. Qualquer um que tenha estado com ele diz-te isso. Depois, ouves aqueles que o geriam, que diziam que ganhou 70 milhões de dólares. Bem, na herança há zero. Ou seja, alguém ficou com o dinheiro", afirmou ao Canal Net.

"Há muita gente que tem coisas em nome de Maradona, que eram dele e que, supostamente, o próprio Maradona as doou a título gratuito. Hoje, os herdeiros ficam com pouco", disse ainda, realçando que "a morte podia ter sido evitada".