"Maradona foi um génio que claramente perdeu o controlo da sua vida"

Franz Beckenbauer, lenda do futebol mundial e um dos melhores defesas de sempre, falou sobre a morte do astro.

Franz Beckenbauer, um dos melhores defesas da história do futebol, lamentou a morte de Diego Armando Maradona, astro do desporto rei que faleceu na quarta-feira, em Buenos Aires.

Em declarações ao diário Bild, o antigo internacional e selecionador alemão elogiou "El Pibe", mas lembrou os demónios que atormentaram Diego no pós-carreira de futebolista.

"Foi um génio que claramente perdeu o controlo da sua vida nos últimos anos. Isso não pode passar em claro", começou por referir o "Kaiser", prosseguindo:

"Comigo sempre foi simpático, amável. Gostava dele", acrescentou Beckenbauer, que deixou uma ressalva sobre o mediatismo das cerimónias fúnebres de Maradona na capital argentina. "Não podemos sequer imaginar isto na Alemanha. Despertou mais do que entusiasmo, foi histeria. Tanto na Argentina como em Nápoles", asseverou a lenda do futebol germânico, que "sofreu" com o talento de Maradona no Mundial'1986, altura em que orientava a seleção alemão, derrotada na final pela alviceleste.

"Nas duas finais do Mundial contra a Argentina [em 1986 e 1990], Diego foi o meu maior problema. No México, em 1986, estava no seu melhor momento e era imparável", diz. Quatro anos depois, a Alemanha vingar-se-ia, batendo a seleção sul-americana no jogo decisivo. A terminar, Beckenbauer frisa que Pelé está no trono do futebol, mas que Maradona surge logo depois:

"Pelé ganhou o Mundial em três ocasiões. Mas, para mim, Maradona está logo atrás dele. Era mais do que um jogador, era um artista", concluiu.