Maradona e até Beethoven: dez frases de Pelé que ficam para a história

Astro brasileiro faleceu esta quinta-feira. Confira algumas das frases marcantes do antigo avançado.

O antigo futebolista brasileiro Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, morreu esta quinta-feira, aos 82 anos.

A lenda do futebol brasileiro e mundial, único jogador tricampeão do Mundo, ficou internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, em 29 de novembro, quando se submeteu a uma reavaliação do tratamento ao cancro detetado em setembro de 2021, e ao tratamento de uma infeção respiratória, agravada pela covid-19, com antibióticos.

Desde que foi operado ao cancro, Pelé passou por um ciclo de sessões de quimioterapia que o obrigou a ir várias vezes ao hospital para acompanhar a sua evolução.

A saúde de Pelé piorou nos últimos anos também por outras causas, como problemas na coluna, na anca e nos joelhos, que reduziram a sua mobilidade e o obrigaram a ser operado, além de ter sofrido uma crise renal, o que reduziu drasticamente as suas aparições públicas, embora tenha continuado ativo nas redes sociais.

Pelé, o único futebolista três vezes campeão do mundo, em 1958, 1962 e 1970, assinou 77 golos nas 92 internacionalizações pela seleção brasileira, tendo vestido as camisolas de Santos e New York Cosmos. Foi ainda ministro do Desporto no governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998.

Para a história, ficam ainda algumas frases inesquecíveis, que pode recordar abaixo:

Após o golo mil

"Nesse momento de viva emoção para mim, afirmo que devo tudo o que sou ao povo brasileiro. E faço um apelo para que nunca se esqueçam das crianças pobres, dos necessitados e das casas de caridade. Vamos defender os pobres, vamos defender as criancinhas necessitadas. Vamos ajudar todo a gente, pelo amor de Deus. O povo brasileiro não se pode esquecer das crianças."

Arrependimento

"Se eu soubesse que oferecer o meu milésimo gol às criancinhas iria provocar tanta onda, teria ficado quieto. Bem que poderia ter oferecido aquele golo à minha mãe, que iria adorar."

Imortal

"Pelé nunca vai morrer."

A fábrica fechada

"Igual a Pelé não tem nem vai haver. A minha mãe fez-e e fechou a fábrica."

Defeitos

"Perfeito é o Pelé, que não erra, que é imortal. Mas o Edson Arantes do Nascimento é uma pessoa normal, deve ter um monte de defeitos que muita gente não gosta e recrimina."

Presidência em 1988

"Não tenho medo de nada: se pintar alguma coisa nesse sentido, topo até ser presidente da República."

Ditadura

"O que muita gente não sabe é que não joguei o Mundial de 1974, na Alemanha, por desgosto em relação ao regime político do país. Era a época da ditadura."

Zico melhor do que Maradona

"Eu disse, então, que Zico é muito mais importante para uma equipa do que o Maradona. Basta ver os golos que ele faz, decidindo. Já o Maradona não tem tanta importância."

Muhammad Ali

"Você está certo, somos os maiores do Mundo."

Beethoven

"Pelé é uma coisa à parte, uma coisa de Deus. É como na música. Tem 500 bons pianistas, mas Beethoven só teve um. Pegue a história do Pelé, veja os golos que marcou, os títulos que ganhou, as jogadas que realizou. No dia que aparecer alguém capaz de repetir isso, então você poderá comparar."