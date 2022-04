Estádio do Maracanã vai estar repleto para assistir ao Flamengo-Palmeiras

Adeptos visitados compraram mais de 61 mil ingressos postos à venda para o duelo da terceira jornada do Brasileirão. Verdão de Abel Ferreira... não terá apoio por ordem judicial

O Flamengo-Palmeiras, jogo de maior cartaz desde o início do Brasileirão, que se realiza esta quarta-feira, a partir das 23h30 portuguesas, vai ter lotação esgotada.

Segundo o "GloboEsporte", os adeptos do Flamengo compraram mais de 61 mil ingressos postos à venda para o duelo da terceira jornada da I Liga brasileira. A plateia do Maracanã, que deverá superar 70 mil pessoas, será mais um recorde em 2022.

O Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, terá um ambiente totalmente adverso, dado que, detalha o jornal, não haverá adeptos do Verdão no Maracanã por ordem judicial aplicada em função de desentendimentos ocorridos num jogo entre ambos em 2019.

O Flamengo prepara-se para ter novo número recorde de adeptos a assistir ao vivo ao desempenho da equipa. No jogo com o São Paulo, relativo à segunda ronda do Brasileirão, estiveram mais de 54 mil fãs do emblema flamenguista.