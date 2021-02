Maracanã para Pelé? Há um projeto de lei procura rebatizar estádio brasileiro

Projeto de lei procura rebatizar estádio brasileiro do Maracanã com o nome de Pelé

Um projeto de lei da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) quer rebatizar o estádio do Maracanã com o nome do ex-jogador brasileiro Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', considerado por muitos o melhor futebolista da história.

A iniciativa foi publicada hoje no Diário Oficial do estado do Rio de Janeiro e visa homenagear em vida o tricampeão mundial pelo seu "legado no futebol brasileiro" e pela "prestação de serviços relevantes" no seu país.

O ex-jogador do Santos e dos norte-americanos do Cosmos "é aclamado como um herói nacional pelas suas conquistas no futebol e pelo franco apoio a políticas que melhorem as condições sociais dos mais necessitados", justifica o projeto de lei, que ainda deve ser votado pelo plenário da assembleia.

O texto é obra do presidente da Alerj, deputado André Ceciliano, e especifica que todo o complexo desportivo que rodeia o Maracanã manterá a denominação de "Jornalista Mário Filho", o nome oficial do estádio Maracanã.

Mário Filho, além de um grande nome do jornalismo desportivo carioca, foi também fundamental na luta pela construção do Maracanã.

Entre os argumentos para a mudança, Ceciliano destacou que Pelé é "amplamente considerado um dos maiores atletas de todos os tempos e 'rei do futebol'", além de ter levado "muito prestígio à seleção brasileira, colocando-a no nível mais alto da história".

Da mesma forma, o Maracanã, sede dos Mundiais de 1950 - o 'Maracanaço' - e de 2014, entre outros torneios e eventos desportivos, como os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016, foi também palco de "grandes momentos" do futebol brasileiro, como o milésimo golo do Pelé.

"Por isso, é mais do que justo uma homenagem a uma pessoa reconhecida mundialmente", afirmou o deputado.

Pelé completou 80 anos no ano passado e está isolado em casa, no litoral do estado de São Paulo, como medida de precaução para evitar a infeção pelo novo coronavírus, que já causou mais de 226 mil mortes e 9,3 milhões de infetados no Brasil.

O Maracanã também comemorou em 2020 um aniversário redondo, 70 anos, desde a sua inauguração em 16 de junho de 1950, e no último sábado sediou a final da Taça dos Libertadores, em que o Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, venceu o Santos, clube no qual Pelé surpreendeu o mundo.

Numa iniciativa semelhante, mas com efeito contrário, a Assembleia Legislativa de Alagoas (nordeste) tramita um projeto de lei para mudar o nome do estádio "Rei Pelé", em Maceió, capital estadual, para "Rainha Marta", em homenagem à premiada jogadora brasileira de futebol, natural daquele estado.