Mão pesada para Pjanic: médio foi expulso da seleção da Bósnia

Comportamento do jogador antes do encontro com a Finlândia na origem da decisão da federação.

Grande figura da Bósnia e Herzegovina, a par de Dzeko, Miralem Pjanic protagonizou um episódio de indisciplina e acabou expulso da concentração da seleção. O jogador dos quadros do Barcelona, emprestado ao Besiktas, esteve a beber a fumar antes do encontro com a Finlândia, de apuramento para o Mundial, e a federação acabou por tomar medidas drásticas.

Pjanic jogou 66 minutos no referido encontro, perdido em casa por 1-3, mas já não marcou presença no duelo com a Ucrânia, seleção de Yaremchuk que venceu por 2-0 e seguiu para o play-off, tal como Portugal.

"Não devemos esquecer os grandes jogos que Pjanic fez com a camisola da seleção. A sua ação, por muito inapropriada que seja para um jogador com tamanha reputação, ou pelo patriotismo que deveriam sentir todos os que vestem a camisola nacional, deve ser entendida como consequência de uma insuficiente recuperação psicológica", escreveu a federação.

A Bósnia acabou no quarto lugar do Grupo D da zona europeia de qualificação, com sete pontos em oito jogos.