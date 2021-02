Mão de ferro em Espanha: treinador foi castigado com 73 jogos de suspensão

Sanção foi aplicada pelo Comité de Competição e Disciplina da Federação espanhola por factos ocorridos num jogo da terceira divisão distrital de Madrid

Gonzalo Martin, treinador do modesto Juventud Los Carmenes, foi duramente castigado com 73 jogos de suspensão por realizar ameaças e agressões a um árbitro (e não só) durante um jogo da terceira divisão distrital de Madrid.

A severa pena do técnico espanhol foi aplicada pelo Comité de Competição e Disciplina da Federação Espanhola de Futebol e divulgada num recente mapa de castigos do órgão federativo, publicado no passado dia 17 de fevereiro.

A decisão punitiva constitui-se, conforme se lê no documento federativo, por uma extensa lista de sanções: um jogo pelo cartão vermelho recebido, 12 por tentativa de agressão ao árbitro e autoridades; dez por ameaçar e empurrar com violência o árbitro, assistentes e autoridades; dez jogos por ameaçar e coagir com violência árbitro em ação diferenciada e, por fim, 40 por agressões a agentes desportivos causadoras de danos e lesões suscetíveis de assistência médico.

O insólito castigo de Gonzalo Martin, treinador do Juventud Los Carmenes, consegue superar, por exemplo, a dura suspensão por 25 jogos do treinador Marco Antonio Figueroa, do Cobreloa, aplicada pela Liga do Chile, em 2015.

Nessa altura, o técnico chileno insultou o presidente do clube rival Nublense, através do sistema sonoro do estádio, pouco depois de ser expulso aos 34 minutos por um desentendimento com o árbitro por uma decisão tomada.