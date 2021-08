Manuel Locatelli chega a Turim para reforçar a Juventus

Locatelli chega por empréstimo com opção de compra obrigatória

As primeiras imagens de Locatelli em Turim surgiram esta noite, confirmando que o médio deverá ser oficializado como reforço da Juventus nas próximas horas.

Recorde-se que de acordo com a Gazzetta dello Sport, Sassuolo e Juve chegaram a um acordo para a venda do médio, na ordem dos 35 milhões de euros.

O internacional italiano chega por empréstimo do Sassuolo, no valor de cinco milhões de euros, com opção de compra obrigatória no final da época, de 23 milhões e mais sete em variáveis.