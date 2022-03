Mansão dos Beckham em Londres foi assaltada com a família no interior

Segundo a Imprensa britânica, foi o filho Cruz Beckham, de 17 anos, a aperceber-se do sucedido, ao regressar a casa de uma festa onde tinha estado com amigos, tendo dado o alerta aos pais.

A mansão da família Beckham em Londres foi assaltada na quarta-feira, avançou a Imprensa britânica.

De acordo com as mesmas informações, o casal, David e Victoria Beckham, bem como a filha Harper, de 10 anos, estavam no interior da casa quando um homem mascarado entrou na mansão avaliada em 47 milhões de euros, situada em Holland Park.

"Infelizmente, os Beckhams foram vítimas de ladrões bastante profissionais que atuam na região. Felizmente, os criminosos só conseguiram chegar a um quarto antes de fugirem", afirmou fonte próxima da família ao "The Sun". A Imprensa britânica avança ainda que, na mesma noite, houve mais roubos no bairro.

De acordo com o "Daily Mail", David Beckham ligou para a polícia enquanto procurava o assaltante pela casa, juntamente com o filho. Já Victoria e Harper aguardaram juntas a chegada dos agentes.

O assaltante terá levado "milhares de euros" em bens da família.