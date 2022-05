Mané vai dizer adeus ao Liverpool e Bayern será o destino mais provável

Dianteiro internacional senegalês, que terá interesse em jogar pelos bávaros, comunicará a decisão em breve aos reds. Germânicos estão na disposição de pagar 30M€

A um ano de terminar contrato com o Liverpool, Sadio Mané irá antecipar, no próximo defeso, o fim da ligação ao vice-campeão da Premier League, estando os alemães do Bayern Munique em boa posição para contratar o avançado natural do Senegal.

Segundo o portal "Goal", Mané comunicará, em breve, o desejo de sair de Anfield aos responsáveis dos reds, pese já ter deixado uma mensagem pública a soar a despedida, e terminar um vínculo de seis temporadas ao célebre emblema de Inglaterra.

O atacante senegalês, que realizou a segunda época mais produtiva desde que chegou ao Liverpool - 23 golos em 51 jogos disputados em 21/22 - deverá prosseguir, conforme avançara o L' Equipe, a carreira no decacampeão germânico Bayern Munique.

O diário desportivo gaulês detalhou, em 27 de maio, que Mané iria discutir o futuro com os responsáveis do Liverpool após a final da Liga dos Campeões (perdida no passado sábado, com o Real) por ter interesse em jogar pela turma bávara.

Segundo o L' Equipe, o desejo é recíproco, dado que Hasan Salihamidzic manifestou, junto dos agentes do avançado internacional pelo Senegal, conhecidos no início de maio, em Maiorca, que o Bayern pretende juntá-lo ao plantel de Julian Nagelsmann.

O clube da Bundesliga, que arrecadou, recentemente, o décimo título consecutivo de campeão, estará na disposição de pagar cerca de 30 milhões de euros por Mané, cujo contrato com os reds termina em junho de 2023, e vinculá-lo por três anos. Contratado em 2016, Mané somou 120 golos e 48 assistências e seis títulos pelo Liverpool.