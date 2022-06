"Mané vai arruinar os dois melhores anos da sua vida ao ir para o Bayern"

Opinião expressada por Dean Saunders, antigo jogador do Liverpool

Dean Saunders, antigo jogador do Liverpool, reprovou este sábado a decisão de Sadio Mané em rumar ao Bayern, num negócio de cerca de 45 milhões de euros que apenas carece de oficialização.

"Não consigo acreditar que ele vai embora do Liverpool, não sei como chegou a este ponto. Tem 30 anos, passou quase toda a carreira no clube. Nos últimos seis meses, praticou o melhor futebol [da carreira], tem sido imparável por momentos e o melhor da equipa", começou por dizer no podcast 'Talksport'.

O antigo internacional galês, de 45 anos, considera que o extremo senegalês de 30 anos está a dar um passo atrás na carreira, isto por ser da opinião que a Bundesliga não tem o mesmo valor do que a Premier League.

"Vai marcar golos. Vai ganhar 5-0 todas as semanas, só uma equipa consegue ganhar a Liga. Não é um desafio. Os anos vão passar e terá arruinado os dois melhores anos da sua vida como jogador. No fim de carreira, se ele te disser: 'Olha para a minha vitrine de troféus', a medalha de campeão da Bundesliga estará escondida na parte de trás", atirou Saunders.