"Mané? Tem contrato e quer ficar, mas muitas coisas podem acontecer..."

Thomas Tuchel avisou que o extremo senegalês vai enfrentar uma dura concorrência por um lugar no onze inicial do Bayern caso mantenha a decisão de permanecer no clube, após uma época em que não correspondeu às expetativas.

Depois de uma época de estreia que não correu nada bem no Bayern, apesar de ter terminado com a conquista da sua primeira Bundesliga, Sadio Mané tem sido apontado a uma saída neste mercado, mas Thomas Tuchel revelou esta sexta-feira que o extremo senegalês, para já, não tem vontade de sair.

Em conferência de imprensa, o treinador avisou que Mané vai enfrentar uma dura concorrência na luta pela titularidade e, apesar de referir que o clube vai respeitar a sua decisão de ficar, deu a entender que o jogador, de 31 anos, poderá mudar de ideias até ao fecho da janela de transferências.

"Nós temos uma constelação que torna as coisas muito difíceis para Sadio. O jogador também sabe disso. Mané tem contrato, quer ficar e nós respeitamos isso. Mas este é apenas o primeiro dia de treino e muitas coisas podem acontecer no futebol", atirou.

"Ele teve uma época insatisfatória e ficou aquém das expetativas. A competitividade é muito alta na posição onde o vejo mais capaz [extremo], com Kingsley Coman e Serge Gnabry...", acrescentou Tuchel.

Contratado ao Liverpool no verão do ano passado, a troco de 32 milhões de euros, Mané apontou 12 golos e seis assistências em 38 jogos em 2022/23, tendo sido recentemente apontado como um alvo da Arábia Saudita.

Fora das quatro linhas, o extremo acabou por protagonizar uma grande polémica após ter agredido o colega de equipa Leroy Sané com um murro na cara após a derrota frente ao Manchester City (0-3), na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.