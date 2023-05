Mané já terá acordo para a saída do Bayern Munique

Segundo o jornalista Christian Falk, o senegalês e o clube alemão já chegaram a um acordo para a saída do jogador.

Sadio Mané, jogador senegalês do Bayern Munique, está de saída dos bávaros no final da temporada. A aventura nos bávaros chega então ao fim, depois de apenas uma época na Bundesliga. A contratação do ex-Liverpool foi uma das mais sonantes do último mercado de verão e, apesar de um bom início, o rendimento do atleta não ficou perto do esperado.

A informação é avançada pelo jornalista Christian Falk, que assegura haver um acordo entre o jogador e o clube alemão para a sua eventual saída.

O futuro de Mané deverá passar novamente pela Premier League, com o Chelsea e o Newcastle a liderarem a corrida de interesse pelo senegalês.

Esta temporada, ao serviço do Bayern Munique, Mané participou em 35 encontros e apontou 12 golos.