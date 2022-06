Mané já fala como reforço bávaro: "Quando me falaram do Bayern, vi-me lá imediatamente"

Senegalês ainda não foi apresentado oficialmente, mas já não esconde o negócio e a transferência para a Bundesliga

O porquê da escolha do Bayern: "Como já disse muitas vezes, a minha vida sempre foi um desafio. Quando o meu empresário me falou pela primeira vez do interesse do Bayern de Munique, fiquei imediatamente entusiasmado. Vi-me lá imediatamente. Para mim, foi o clube certo no momento certo. É um dos maiores clubes do mundo e a equipa está sempre a lutar por cada título. Para mim foi uma ideia muito boa e a decisão certa de vir para aqui."

O "sim" dado muito cedo no mercado: "O meu empresário disse-me que também tem havido interesse de outros clubes. Isso faz parte do negócio. Mas, para mim, quando o Bayern me apresentou o plano, era claro."

Ajuda para levar o Bayern a mais uma final de Champions: "Não quero dizer não. Todos os miúdos querem ganhar a Liga dos Campeões. Todas as crianças querem ganhar a Liga dos Campeões, todos os futebolistas do mundo. Estou agora numa equipa muito, muito competitiva. Mas ainda é um pouco cedo para falar sobre a final da Liga dos Campeões, porque ainda não jogámos um jogo juntos. Mas vamos dar tudo para chegar à final".