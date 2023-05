"Mané e Sané? O Bayern contratou jogadores que já não serviam noutros lados"

Sepp Maier, antigo guarda-redes do Bayern, criticou a contratação da dupla de extremos, dizendo que "se fossem superjogadores", o Manchester City e o Liverpool não os teriam vendido tão facilmente.

Sepp Maier, antigo guarda-redes que cumpriu toda a carreira no Bayern, criticou esta segunda-feira as contratações de Leroy Sané e Sadio Mané ao Manchester City e Liverpool, respetivamente, dizendo que "se fossem superjogadores", os ingleses não os teriam vendido tão facilmente.

"Disseram que Mané foi uma supercontratação e o mesmo de Sané. Mas alguém acredita realmente que Pep Guardiola deixaria ir um superjogadores por 50 milhões de euros? Alguém acredita que Jurgen Klopp deixaria sair um superjogador? O Bayern não foi astuto e voltou a cair, contratou jogadores que já não serviam noutros lados", criticou, em entrevista à revista alemã Kicker.

O antigo internacional alemão, de 79 anos, referiu ainda que, dentro do plantel bávaro, apenas Manuel Neuer, Thomas Muller e "talvez" Joshua Kimmich encarnam o mote "Mia san mia": "É algo que tem a ver com identificação, com humildade perante o clube e também com confiança. Eles podem dizer essas palavras, de momento são poucos".

De resto, Maier evitou atirar as culpas da temporada desapontante do Bayern para cima do CEO Oliver Kahn, visado recentemente como o principal responsável, garantindo que o dirigente precisa de tempo para retomar o sucesso do seu antecessor, Uli Hoeness.

"Antes de atacar Oli [Kahn], há que olhar-se para outras coisas. Para ele, são estruturas novas. Uli Hoeness converteu o Bayern, ao longo de 40 anos, num clube de nível mundial. Manter esse nível é difícil e custa muita energia", lembrou.

Eliminado nos quartos de final da Taça da Alemanha (1-2 frente ao Friburgo) e da Liga dos Campeões (1-4 em agregado diante do Manchester City), resta ao Bayern lutar pela revalidação do título alemão, sendo que a três jornadas do fim do campeonato, lidera a Bundesliga com um ponto de vantagem sobre o Dortmund.