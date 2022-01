Mancini sobre a caminhada para o Mundial: "Por enquanto, não tenho pesadelos"

Portugal poderá defrontar a Itália na final do play-off de apuramento para o Mundial'2022.

Roberto Mancini não tem pesadelos com o play-off de apuramento para o Mundial'2022. A Itália vai defrontar a Macedónia do Norte na meia-final e, se passar, encontra Portugal ou Turquia. O selecionador diz que sonha com uma final do Campeonato do Mundo entre os transalpinos e o Brasil.

"Já digo há três anos que o nosso objetivo passa por conquistar o Campeonato da Europa e o Mundial. Se acreditarmos nisso, teremos muitas hipóteses de o concretizar. Primeiro, temos de bater a Macedónia do Norte. Depois, veremos quem teremos pela frente. Por enquanto, não tenho pesadelos. O sonho permanece vivo, que é a final do Mundial entre Itália e Brasil. E talvez com um penálti de Jorginho", admitiu Mancini, numa entrevista à Gazzetta dello Sport.