Mancini só convoca dois do campeão Nápoles para a "final four" da Liga das Nações

A Itália defronta a Espanha na semifinal no dia 15 de junho. O campeão Nápoles tem apenas dois jogadores na lista, do Inter há cinco

Roberto Mancini, selecionador da Itália, divulgou a lista de 23 jogadores convocados para a "final four" da Liga das Nações, com destaque para a integração de jogadores do Inter, que tinham ficado de fora de uma primeira chamada para estágio e treinos. Do campeão Nápoles há apenas dois jogadores.

Em relação à primeira lista, o técnico prescindiu de Berardi e Pessina, por lesão, e de Baschirotto, Buongiorno, Florenzi, Gatti, Locatelli e Zaccagni por opção.

Do Inter foram chamados Acerbi, Bastoni, Darmian, Dimarco e Barella. Recorde-se que o Inter defronta o Manchester City na final da Liga dos Campeões, no sábado, em Istambul.

A Itália defronta a Espanha no dia 15 de junho em Enschede (Países Baixos), na semifinal.

Lista completa:

Guarda-redes Gianluigi Donnarumma (PSG), Alex Meret (Nápoles), Guglielmo Vicario (Empoli);

Defesas: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Nápoles), Federico Dimarco (Inter), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Médios: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (PSG), Nicolò Zaniolo (Galatasaray);

Avançados: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lázio), Giacomo Raspadori (Nápoles), Mateo Retegui (Tigre).