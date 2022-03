Mancini pensativo após desastre italiano: "O futebol pode ser uma metáfora implacável para a vida"

Selecionador abordou o fiasco italiano contra a Macedónia do Norte

A ausência da Itália no Mundial do Catar promete permanecer na memória do povo italiano durante os próximos tempo, não fosse este um fracasso inédito na história transalpina, devido a ser a primeira vez que a nação falha dois Mundiais consecutivos.

Roberto Mancini, por via de uma publicação no Instagram, mostrou-se pensativo sobre o que levou à chocante derrota com a Macedónia do Norte e deixou uma mensagem de apoio ao adeptos da Squadra Azzurra, assente no futebol como uma "metáfora implacável para a vida".

"No verão passado estávamos no topo da Europa depois de ter realizado uma das mais belas façanhas da história da seleção. Há algumas horas atrás, acordámos num dos pontos mais dramáticos. Passámos da alegria total à decepção e frustração. É muito difícil aceitar, mas também aceitar as derrotas da vida faz parte de um caminho saudável de crescimento humano e desportivo", refletiu.

"Vamos demorar algum tempo a refletir e a entender claramente. O único movimento certo agora é levantar a cabeça e trabalhar em direção ao futuro. Obrigado ao público de Palermo pelo carinho e obrigado a todos os fãs que sempre nos transmitiram entusiasmo e carinho", agradeceu ainda Roberto Mancini.

A atual campeã da Europa vai defrontar a Turquia, que caiu nas semifinais dos play-offs de acesso à prova diante de Portugal, em jogo particular na terça-feira, às 19h45.

