Mancini lamenta desfecho do jogo com a Alemanha: "Fomos uns passarinhos"

Técnico transalpino, que lançou seis novos atletas e manteve apenas Donnarumma como titular, em relação ao embate com a Argentina, ficou descontente com perda rápida de vantagem

O primeiro jogo do resto da vida da Itália terminou com um lamento de Roberto Mancini. O selecionador italiano, que promoveu seis estreias e várias alterações, fez um reparo à (expectável) falta de experiência da Squadra Azurra (em renovação) por ter perdido uma vantagem rapidamente, no passado sábado, contra a Alemanha (1-1).

"Fomos uns passarinhos ao permitir o empate logo depois de nos termos adiantado. Foi pena! Tentaremos acelerar o crescimento destes miúdos, pois a estrada é muito longa", afirmou Mancini, em reação pós-jogo com os germânicos, cujo marcador foi inaugurado por Lorenzo Pellegrini, aos 70', e empatado, aos 73', por Kimmich.

Anunciada a "conclusão de um ciclo" na seleção da Itália no duelo com a Argentina, a "Finalíssima" entre os vencedores do Europeu e da Taça dos Libertadores, e a promessa de inclusão de vários jovens a partir dali, Mancini honrou a palavra dada.

O selecionador italiano, que se tem dedicado, nos últimos meses, à renovação dos quadros transalpinos, com o projeto "Interesse Nacional", apenas manteve Donnarumma no onze contra a Alemanha, em comparação ao usado no Estádio de Wembley ante os azuis-celestes, e promoveu estreias a seis jovens futebolistas.

Frattesi, único estreante a titular, Gnonto, autor da assistência para o golo de Pellegrini e o primeiro atleta nascido em 2003 a representar a seleção principal de Itália, Pobega, Dimarco, Cancellieri e Ricci foram os primeiros rostos da revolução a ser levada a cabo por Mancini, que já utilizou, desde maio de 2018, um total de 76 atletas.

A reformulação do selecionador italiano começou há já algumas semanas, com a realização de vários estágios, no âmbito do projeto "Interesse Nacional", nos quais esteve, por exemplo, o centrocampista Ibrahima Bamba, do Vitória de Guimarães.