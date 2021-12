Mancini garante que a Itália vai ao Mundial'2022: "Lá estaremos..."

Técnico transalpino prevê duas vitórias sobre Macedónia do Norte e, depois, sobre Portugal ou Turquia na reta final do caminho até ao Catar

No campo hipotético, Roberto Mancini joga ao ataque. O selecionador da Itália, afirmou, "por várias razões", que a seleção transalpina, presente no play-off de apuramento para o próximo Mundial, vai estar em ação, em 2022, no Catar.

"Somos fortes e estaremos lá por várias razões. Fomos a melhor equipa no Europeu e vencemo-lo merecidamente. Só perdemos uma vez nos últimos três anos, num jogo em que ficámos com dez jogadores. Noutros, nunca estivemos sequer perto de perder", afirmou o técnico italiano, ao jornal "Gazzetta dello Sport".

Não obstante o prognóstico (muito otimista) de Mancini, a Itália terá que, primeiro, derrotar, em março do próximo ano, a Macedónia do Norte e, depois, bater Portugal ou a Turquia para garantir uma das 32 vagas no Campeonato do Mundo.

À margem deste tema, Roberto Mancini abordou também a definição do vencedor da Bola de Ouro em 2021. Para o selecionador da Squadra Azzurra, o pupilo Jorginho seria o vencedor mais justo do badalado prémio individual, entregue novamente a Messi.

"Jorginho [jogador do Chelsea] merecia a Bola de Ouro pelo que fez com a seleção de Itália. Foi um jogador crucial para nós", considerou o experiente treinador transalpino.