Mancini confirma Retegui na seleção italiana e estreia mais dois

Além do jogador que atua no Tigre, da Argentina, o selecionador da Itália chamou ainda Buongiorno e Falcone

O avançado Mateo Retegui, nascido na Argentina mas com ascendência italiana, foi hoje convocado pela primeira vez para a seleção transalpina, com vista aos primeiros jogos dos campeões europeus na fase de apuramento para o Euro'2024.

Retegui, de 23 anos, nasceu em San Fernando e tem feito toda a carreira na Argentina, onde joga pelo Tigre, por empréstimo do Boca Juniors, sendo o melhor marcador do campeonato, com seis golos.

O facto de o avô ter origens na Sicília abriu-lhe as 'portas' da 'squadra azzurra', tendo sido agora chamado pela primeira vez pelo selecionador Roberto Mancini, que se encontra privado de Ciro Immobile, avançado da Lázio e principal referência ofensiva da formação transalpina, que está lesionado.

O guarda-redes Wladimiro Falcone, do Lecce, e o defesa Alessandro Buongiorno, do Torino, são os outros estreantes na lista de 30 convocados da Itália, que detém o título europeu, após ter conquistado o Euro'2020, diante da Inglaterra.

A seleção italiana, que falhou a presença no Mundial'2022, no Catar, inicia a 23 de março a qualificação para o próximo Campeonato da Europa, recebendo precisamente os ingleses, em Nápoles, no primeiro jogo no Grupo C, antes de visitar Malta três dias depois.

Só estão convocados três jogadores do líder da Seria A, o Nápoles.

Darmian volta a uma convocatória, pois não era chamado desde 2017.

3️⃣0️⃣ #Azzurri convocati dal Ct #Mancini per le gare di qualificazione ad #EURO2024 contro #Inghilterra e #Malta



- Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) March 17, 2023

Veja a lista completa de 30 jogadores:

Guarda-redes: Gianluigi Donnarumma (PSG), Wladimiro Falcone (Lecce), Alex Meret (Nápoles), Ivan Provedel (Lázio).

Defesas: Francesco Acerbi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Torino), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Nápoles), Federico Dimarco (Inter), Alessio Romagnoli (Lázio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta).

Médios: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (PSG).

Avançados: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds United), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Matteo Politano (Nápoles), Mateo Retegui (Club Atlético Tigre), Gianluca Scamacca (West Ham United).