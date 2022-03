Mancini confiante para o play-off: "O que já conseguimos fazer não foi um acaso"

Para garantir o apuramento para o Mundial'2022, a Itália tem de vencer a Macedónia do Norte e depois derrotar o vencedor do Portugal-Turquia.

Roberto Mancini, selecionador de Itália, falou esta segunda-feira aos meios de comunicação daquele país sobre o play-off de acesso ao Mundial do Catar. A equipa transalpina tem pela frente a Macedónia do Norte e se passar defronta Portugal ou Turquia. O treinador está ciente das dificuldades, mas também se mostrou confiante nos seus jogadores.

"O melhor estará no Mundial em novembro e dezembro. Vamos passar esta semana com paixão e veremos o que acontece. Eu penso apenas no cenário A, espero que seja esse que aconteça. Temos de ter pensamento positivo. Sabemos que serão jogos difíceis, mas assim é. Não devíamos estar aqui, mas o futebol é feito destas coisas. Estou confiante, porque sei que tenho bons jogadores, profissionais que conquistaram um Europeu quando ninguém acreditava que ia acontecer. Temos uma estrutura sólida", adiantou.

"Vamos tentar jogar bem, jogar como sempre jogámos, sabendo que o que já conseguimos fazer não foi um acaso. Queremos ganhar o Mundial e teremos agora dois jogos em que vamos ter de sofrer", referiu o selecionador.

Quanto às escolhas, decidiu manter a base dos jogadores que participaram no Euro'2020 (no verão de 2021), mas com alguns surpresas, como o caso do avançado ex-Estoril e V. Guimarães João Pedro Galvão, do Cagliari.

"Tentei chamar quem poderia ser mais útil. Não temos muito espaço para experimentar coisas novas. A base é a dos jogadores do Europeu, mas não posso chamar 40", afirmou Mancini.