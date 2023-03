Mancini com crise de avançados: "Retegui? Temos três equipas na Champions e..."

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Selecionador italiano recorda número de jogadores nacionais nas três equipas da Champions, fala em crise de atacantes e confessa que não esperava que Retegui aceitasse o convite

A seleção de Itália concentrou-se esta segunda-feira com uma grande novidade, "importada" da Argentina: o avançado Mateo Retegui, do Tigre, do país sul-americano.

Retegui vestiu pela primeira vez a camisola azzurra no treino de Coverciano, em Florença, e no final da sessão o selecionador, Roberto Mancini, explicou o porquê de ter chamado o jovem avançado do Tigre.

"Há muito que seguimos Retegui, tem qualidade e é inteligente. Não pensávamos que fosse dizer que sim. Agora temos a esperança de que possa ser importante para nós. Não sei porque aparecem tão poucos avançados em Itália, estamos realmente limitados no setor ofensivo. Averdade é que temos três equipas italianas nos quartos de final da Liga dos Campeões, mas nessas três equipas só jogam sete ou oito italianos no máximo", atirou Mancini.

Retegui discute um lugar no ataque com Scamacca.

Nesta paragem para jogos internacional a Itália vai defrontar a Inglaterra e Malta, na qualificação para o Euro'2024.