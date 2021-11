Mancini após Itália falhar o apuramento direto: "Talvez ganhemos o Mundial"

Declarações do selecionador italiano após o empate frente à Irlanda do Norte, 0-0, e a goleada da Suíça sobre a Bulgária, por 4-0.

Itália falhou esta segunda-feira o apuramento direto para o Mundial do Catar, ao empatar com a Irlanda do Norte e ao ver a Suíça golear a Bulgária, por 4-0. Após a partida, Roberto Mancini, selecionador italiano, falou sobre a ida aos play-offs.

"Vamos ter os jogos em março, vamos preparar-nos bem e iremos ao Campeonato do Mundo após os play-offs. Estou completamente confiante de que nos vamos qualificar em março e talvez ganhemos o Mundial", começou por dizer, mostrando-se sempre confiante, apesar de admitir que este é um momento difícil para a seleção.

"Falhámos dois penáltis nos jogos decisivos. Temos de estar o mais tranquilos possível e, em março, conseguiremos o bilhete [para o Mundial]. É um momento difícil para nós, é uma pena, porque devíamos ter fechado este grupo antes deste jogo", concluiu Mancini.