Manchester City eleito clube do ano: Real Madrid reage com emoji, Casillas diz que é "uma anedota"

Ingleses venceram o campeonato em 2021/22, já o Real Madrid ganhou La Liga, a Supertaça espanhola, a Champions e a Supertaça Europeia deste ano (referente à época passada)

O Manchester City conquistou o prémio de melhor clube do ano na Gala da Bola de Ouro, seguido de Liverpool (2.º) e Real Madrid (3.º) e as reações não tardaram.

O City foi campeão inglês em 2021/22, um título conquistado na última jornada, superando o Liverpool por um ponto. No entanto, o Real Madrid eliminou os citizens nas meias finais da Champions, que acabou por conquistar, juntando esse título ao de campeão de La Liga, da Supertaça espanhola e da Supertaça Europeia deste ano, referente à época passada. Já o Liverpool, conquistou em 2021/22 a FA Cup e a Carabao Cup, acabando em segundo no campeonato e sendo o finalista vencido da Champions.

Perante estes dados, quando saiu a classificação e o City foi anunciado como vencedor de clube do ano, surgiu uma publicação nas redes sociais do Real Madrid, usando um emoji que representa surpresa. E Iker Casillas, antigo guardião dos merengues e do FC Porto, escreveu: "Prémios são uma anedota".

Recorde-se que em 2021, o Chelsea, vencedor da Champions nesse ano, foi o vencedor do prémio de melhor clube do ano.