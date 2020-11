Manchetes britânicas sobre Maradona geram polémica: "Onde estava o VAR?"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Abordagem de dois jornais britânicos à morte do astro argentino está a dar que falar pelos piores motivos.

A morte de Diego Armando Maradona esta quarta-feira, aos 60 anos, deixou em choque o mundo do futebol. Foram inúmeras as personalidades - não só na esfera futebolística - que manifestaram pesar pelo desaparecimento de um dos astros do desporto, assim como diversos clubes e instituições.

Contudo, há algo que está a despertar polémica: as primeiras páginas das edições de quinta-feira dos jornais britânicos The Sun e Daily Star.

"Onde estava o VAR quando mais precisámos dele?", pode ler-se no Daily Star, em alusão ao famoso golo da "mão de Deus" de "El Pibe" no Mundial'1986. E prossegue: "Maradona nas mãos de Deus aos 60".

Já o The Sun chama a imagem do lance ao destaque de primeira página e escreve: "Nas mãos de Deus". Nas redes sociais, as manchetes estão a ser alvo de duras críticas, uma vez que os internautas consideram uma "falta de respeito" o modo de abordagem ao falecimento de Maradona.