Manchete em Espanha: Real e Barcelona não vão autorizar adereços de rivais nos seus estádios

Real Sociedad, em Camp Nou, e Atlético de Madrid, no Santiago Bernabéu, visados pelos dois maiores do país vizinho.

Os quartos-de-final da Taça do Rei jogam-se esta semana, mas, em Espanha, fala-se mais do extra campo do que propriamente dos jogos que vão ajudar a trilhar o caminho para o título. O tema dos adereços dos adeptos visitantes fez mesmo capa no jornal Marca.

É que Barcelona e Real Madrid, numa medida prevista na lei, mas muito mal encarada por adeptos e observadores, vão proibir adereços da Real Sociedad e do Atlético de Madrid, respetivamente, nas bancadas de Camp Nou e do Santiago Bernabéu.

Leia também Benfica Quatro jogadores na porta de saída do Benfica até ao fecho do mercado Lucas Veríssimo e Morato são, de momento, os competidores diretos de António Silva e de Otamendi no eixo defensivo. Também Gil Dias e Paulo Bernardo, com utilização residual, deverão partir.

Os catalães já avançaram para a medida no dérbi, diante do Espanhol, e no clássico feminino, diante do grande rival Real Madrid. A atitude visa impedir a violência no futebol e nos estádios, mas não agrada a gregos e a troianos.

O número de bilhetes oferecidos aos conjuntos visitantes também tem criado polémica. Ao contrário dos milhares que costumam visitar os estádios, a Real Sociedad e o Atlético de Madrid terão apenas centenas de seguidores nas bancadas de Camp Nou e do Santiago Bernabéu.

Numa atitude que criou celeuma nas redes sociais, o jornal Marca fez capa com o tema e mostrou-se ao lado dos adeptos.