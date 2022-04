Manchester United volta a perder e dificulta mais o acesso à Liga dos Campeões

Red devils nunca estiveram em vantagem no marcador e sofreram a segunda derrota seguida no campeonato inglês. Sexto lugar na tabela até pode ser perdido para o West Ham...

O Manchester United ficou mais longe da zona de qualificação europeia da Premier League ao perder, este sábado, por 3-1, na visita ao Arsenal, emblema que ocupa, agora, o quarto e penúltimo posto que dá direito a uma vaga em competições da UEFA.

Em jogo de maior cartaz da 34.ª jornada da Premier League, no Estádio Emirates, o português Nuno Tavares quase não perdeu tempo ao inaugurar, logo aos 2', o marcador, num lance em que a defesa do Manchester United deixou muito a desejar.

Aos 27', Nketiah reforçou a vantagem do Arsenal, mas o golo foi anulado por falta de Telles, na área, sobre Saka, pelo que o árbitro, após recorrer ao VAR, atribuiu castigo máximo aos anfitriões e o inglês tratou, aos 30', de abanar de novo as redes.

Pouco depois, aos 34', Ronaldo voltou a dar um ar da sua graça ao reduzir a desvantagem do Manchester United, numa altura em que vive um drama familiar pela morte de um filho, apontando o seu centésimo golo na Premier League.

Antes do triunfo do Arsenal ser confirmado, na segunda parte, Bruno Fernandes falhou um penálti, aos 56', que daria o empate aos red devils e, três minutos depois, Ronaldo teve um golo anulado por fora de jogo, reduzindo as possibilidades de evitar a segunda derrota seguida no campeonato, após a goleada na visita ao Liverpool.

Os gunners voltariam a festejar, efusivamente, aos 70', através de um tiraço, de longa distância, de Granit Xhaka, estabelecendo o resultado final, que deixa o Arsenal ainda mais à vontade no quarto posto da classificação da principal liga britânica.

A equipa de Arteta, que ultrapassou o Tottenham, soma 60 pontos, mais seis do que o Manchester United (mais um jogo), pelo que a qualificação para a Liga dos Campeões ficou bem mais complicada. E o cenário pode ser semelhante quanto ao acesso à Liga Europa, caso o Tottenham vença e atinja também os 60 pontos.

Os homens de Ralf Rangnick poderão até ser ultrapassados no sexto lugar pelo West Ham, se os hammers triunfarem na visita ao terceiro classificado Chelsea.