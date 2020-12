Manchester United volta a operar reviravolta fora e sobe ao sexto lugar

Red devils têm ainda um jogo em atraso. Se o vencerem, ficam a dois pontos do líder Liverpool.

O Manchester United venceu esta quinta-feira fora o último classificado da Liga inglesa, o Sheffield United, por 3-2, na 13.ª jornada, triunfo que valeu a subida ao sexto lugar, com 23 pontos.

A equipa da casa abriu o marcador logo aos cinco minutos, por David McGoldrick, mas o Manchester United operou a reviravolta no marcador aos 26 e 33 minutos, com golos de Marcus Rashford e do avançado francês Anthony Martial.

Na segunda parte, os red devils aumentaram a vantagem com mais um golo de Marcus Rashford, aos 51 minutos, tendo o Sheffield United reduzido já perto do final, aos 87, por David McGoldrick, que também, "bisou".

O internacional português Bruno Fernandes foi titular, mas acabou por ser substituído, aos 80 minutos, pelo holandês Donny van de Beek.

Com este triunfo, o Manchester United subiu ao sexto lugar, com 23 pontos, os mesmos do quinto, o Everton, mas os "diabos vermelhos" têm menos um jogo, numa Premier League liderada pelo Liverpool, com 28, seguido do Tottenham, de José Mourinho, com 25, e do Southampton e do Leicester, ambos com 24, enquanto o Sheffield United segue em último lugar, com apenas um ponto conquistado.

No outro jogo da 13.ª jornada hoje disputado, o Aston Villa (11º) recebeu e empatou sem golos frente ao Burnley (17º).