Manchester United volta a escorregar, Everton soma vitória importante

O Manchester United ocupa o sétimo lugar da Premier League, o Everton é 17.º (mais quatro pontos e mais um jogo que o Burnley).

O Everton recebeu e venceu o Manchester United por 1-0, este sábado, e somou três pontos importantes na luta pela permanência na Premier League. Já o red devils, com Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes a atuarem os noventa minutos, voltaram a escorregar depois do empate (1-1) frente ao Leicester.

Aos 27 minutos, Anthony Gordon marcou o único golo da partida, o suficiente para dar o triunfo aos toffees, que ocupam o 17.º lugar do campeonato, com 28 pontos. O Burnley é 18.º (descida de divisão), com 24, mas ainda não jogou nesta jornada.

A equipa de Old Trafford mantém o sétimo posto, com 51 pontos.