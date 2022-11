Manchester United "vinga-se" do Aston Villa e segue em frente na Taça da Liga

Num jogo em que Cristiano Ronaldo esteve ausente, Bruno Fernandes apontou um golo e uma assistência e Diogo Dalot marcou na própria baliza.

O Manchester United, com Bruno Fernandes e Diogo Dalot a titulares (Cristiano Ronaldo esteve ausente) venceu esta quinta-feira na receção ao Aston Villa por 4-2, garantindo a passagem aos oitavos de final da Taça da Liga inglesa.

Depois da derrota por 3-1 no domingo, a contar para a 15.ª jornada da Premier League, os red devils procuravam uma espécie de "vingança" contra os villans e, apesar de a terem conseguido, tiveram muito que suar.

Após uma primeira parte sem golos, os villans abriram o marcador aos 48 minutos, por intermédio do avançado inglês Ollie Watkins, que motivou uma resposta imediata do United, que empatou por via de Anthony Martial, assistido por Bruno Fernandes.

Aos 61', Diogo Dalot foi azarado na abordagem a um cabeceamento e acabou por introduzir a bola na própria baliza, mas Marcus Rashford, convocado pela Inglaterra para o Mundial de 2022, voltou a empatar a partida seis minutos depois.

Bruno Fernandes voltou a estar em destaque aos 78', apontando o golo que colocou os red devils pela primeira vez em vantagem frente aos villans e, na compensação dos 90', o médio escocês Scott McTominay fixou o resultado final.

Nos oitavos de final da Taça da Liga, o Manchester United vai defrontar em casa o Burnley, atual líder do Championship, segunda divisão inglesa, e que eliminou o Crawley Town, do quarto escalão, com uma vitória por 3-1.

Confira os oitavos de final da Taça da Liga inglesa:

Wolves-Gillingham

Southampton-Lincoln

Blackburn Rovers-Nottingham Forest

Newcastle-Bournemouth

Manchester City-Liverpool

Manchester United-Burnley

Milton Keynes-Leicester

Charlton-Brighton