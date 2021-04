Cavani marcou o segundo golo do United no jogo

Manchester United reagiu e venceu o Tottenham, de José Mourinho, por 3-1, em Londres, em jogo referente à 31ª jornada da Premier League.

O Manchester United começou a perder, com um golo de Son na primeira parte, mas reagiu no segundo tempo e conseguiu vencer o Tottenham, do técnico português José Mourinho, em Londres, por 1-3.

Os golos do jogo foram marcados por Son, para os Spurs, seguidos pelo empate assinado por Fred, a reviravolta de Cavani e o último de Greenwood. Foi o 24ª jogo de invencibilidade do United como visitante no campeonato inglês.

Com a vitória, o United chegou aos 63 pontos e aproveitou o deslize do Manchester City (derrotado diante do Leeds) para reduzir a vantagem do rival, líder da Premier League, para onze pontos. Os red devils, com um jogo a menos na tabela, estão na segunda classificação. O Tottenham, por sua vez, segue em sétimo, com 49 pontos.

O primeiro golo do jogo saiu aos 40'. A boa troca de passes da equipa de José Mourinho terminou com assistência de Lucas Moura para remate de Son sem hipótese para Henderson. Aos 57', veio o empate com Fred, após remate de Cavani e recarga cedida por Lloris.

A reviravolta chegou aos 79', em jogada começada pelos pés de Bruno Fernandes e que termino com o cabeceamento de Cavani. Nos descontos, aos 96', Greenwood rematou para dar números finais ao jogo.

