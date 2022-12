Manchester United vence Wolverhampton e sobe ao quarto lugar da Premier League

Golo da vitória (1-0) foi apontado por Rashford que, curiosamente, começou o jogo no banco de suplentes por castigo.

O Manchester United venceu, este sábado, por 1-0, no terreno do Wolverhampton e subiu ao quarto lugar da Premier League, com 32 pontos. O único golo da partida foi apontado por Marcus Rashford, aos 76 minutos.

Curiosamente, o avançado internacional inglês começou o jogo no banco de suplentes por motivos disciplinares. No regresso para a segunda parte, Ten Hag lançou-o e a aposta deu frutos. Aos 84' ainda voltou a marcar, mas o lance foi invalidado pelo VAR.

O Wolverhampton, de Lopetegui (fez o segundo jogo na Premier League), está, à condição, no 18.º lugar, com 13 pontos. Mas pode ser ultrapassado esta jornada, mediante os resultados do Nottingham Forest (13 pontos) e do Southampton (12 pontos).