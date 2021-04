Manchester United vence o Burnley e mantém perseguição ao City

O Manchester United, do português Bruno Fernandes, derrotou o Burnley, por 2-1, este domingo, no Old Trafford, em jogo da 32.ª jornada do campeonato inglês.

A seis jornadas do fim do campeonato inglês, o Manchester United manteve viva a esperança de alcançar o Manchester City na luta pelo título da competição. A equipa do português Bruno Fernandes venceu o Burnley, por 3-1, este domingo, no estádio Old Trafford.

Os golos da vitória foram marcados por Rashford (48'), Greenwood (84') e Cavani (93'). Ashley Westwood (50') fez o golo da equipa visitante. Com a vitória, o United chegou aos 66 pontos - contra 74 do líder City, que joga na próxima quarta-feira, contra o Aston Villa, fora de casa. O Burnley mantém-se em 17º, com 33 pontos, próximo à zona de despromoção.

Todos os golos do jogo surgiram no segundo tempo. Aos 48', cruzamento de Marcus Rashford na direita, Bruno Fernandes faz grande simulação e deixou a bola passar para o remate de Greenwood com o pé esquerdo. O empate veio logo a seguir, aos 50', com Tarkowski, de cabeça.

Após sofrer para encontrar espaço na defesa adversária, o United encontrou o segundo golo aos 84'. Passe de Pogba para o remate de Mason Greenwood. A bola desviou em Cork e tirou o guarda-redes Peacock de ação.

Ainda houve tempo para, aos 93', sair o terceiro golo. Contra-ataque veloz começa com passe de Bruno Fernandes para Donny van de Beek, que encontra o remate com o pé esquerdo de Cavani para dar números finais ao jogo.