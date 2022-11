Manchester United vence no último suspiro com golo do miúdo maravilha

Garnacho apontou o golo da vitória do Manchester United aos 90+3'. Os red devils estão no quinto lugar da Premier League.

O Manchester United foi a casa do Fulham vencer por 2-1, este domingo, num jogo relativo à jornada 16 da Premier League. Os red devils conseguiram a vitória nos instantes finais, por intermédio do jovem Garnacho, que tem encantado os adeptos da equipa inglesa.

Sem Cristiano Ronaldo, doente, e Diogo Dalot, castigado, Bruno Fernandes foi o único português titular pela equipa forasteira, enquanto Palhinha cumpriu todos os minutos pelo Fulham.

Eriksen inaugurou o marcador aos 14 minutos, Daniel James empatou aos 61' e Garnacho, aos 90+3', fez o golo da vitória, que deixou a formação comandada por Erik ten Hag no quinto lugar, com 26 pontos. Os cottagers, treinados pelo português Marco Silva, seguem no nono posto, com 19.

As equipas param agora para a realização do Mundial'2022.