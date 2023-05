Manchester United vence e está a um ponto da Champions League

Redação com Lusa

Os red devils só precisam de um ponto para assegurarem a participação na Champions em 2023/24.

Com um golo de Casemiro, aos nove minutos, o Manchester United ganhou ao Bournemouth, por 1-0, e continua a meter pressão no terceiro lugar do Newcastle.

De qualquer forma, o acesso à Liga dos Campeões está muito perto de ser assegurado, bastando empatar com Chelsea ou Fulham, nos jogos que ainda tem por disputar.

Bruno Fernandes foi o único português na equipa, com Diogo Dalot a ser suplente não utilizado.