Manchester United vence Burnley e chega à liderança da Premier League

Em jogo em atraso da primeria jornada da Premier League, o Manchester United venceu o Burnley, em Turf Moor, por 1-0, ultrapassou o Liverpool e agora é o líder do campeonato inglês.

O golo da vitória dos Reds foi marcado por Paul Pogba. Com o triunfo, o United chegou aos 36 pontos - mais três do que o Liverpool - e assumiu a liderança isolada da competição. O Burnley manteve-se com 16 pontos em 16º - cinco pontos acima do Fulham, 18º, que abre a zona de despromoção.

Após muito tentar e um total de 11 remates no jogo à altura, o United conseguiu fazer o golo da vitória aos 70'. Cruzamento de Marcus Rashford na direita e remate com o pé direito de Paul Pogba para as redes.

A equipa de Bruno Fernandes (titular no jogo desta noite) volta a jogar no próximo domingo, quando irá defender a liderança justamente contra o Liverpool, que agora ocupa o segundo posto na Premier League. O Burnley, por sua vez, irá visitar o West Ham, no sábado.