Manchester United vai limitar salários: jogadores sujeitos à "regra Ronaldo"

De acordo com o Daily Mail, os responsáveis dos red devils querem evitar que diferenças salariais criem inveja no balneário.

O jornal britânico Daily Mail avança este domingo que o Manchester United vai aplicar uma mudança na forma como define os salários de cada jogador, introduzindo a "regra Ronaldo".

O objetivo passa por evitar que jogadores em específico ganhem muito mais do que a restante equipa, de forma a que não existam sentimentos de invejo no balneário. Assim sendo, os responsáveis do clube terão definido que 226 mil euros semanais será o novo salário máximo permitido.

Com a saída do avançado português, que era o jogador mais bem pago da equipa, o guarda-redes David De Gea passou a desfrutar desse estatuto, com um vencimento de 425 mil euros semanais, e poderá vir a ser afetado pela nova regra.

De seguida, são Raphael Varane, Harry Maguire, Casemiro e Bruno Fernandes os jogadores mais bem pagos do plantel, ainda que tenham um salário abaixo do tal limite definido - auferem entre 204 e 226 mil euros por semana.