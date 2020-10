Manchester United vai distribuir cinco mil refeições em escolas

Refeições vão ser confeccionadas na cozinha do Estádio de Old Trafford

Clube inglês divulgou o lançamento de uma ação de solidariedade dirigida a crianças apoiadas pelo Governo inglês, a nível alimentar, durante o ano letivo

Inspirado pelo altruísmo do "red devil" Marcus Rashford, autor de uma recente campanha de apoio alimentar a crianças desfavorecidas, na qual o próprio ajudou até na distribuição da comida, o Manchester United anunciou, esta segunda-feira, a oferta de cinco mil refeições a seis escolas locais.

"Em cada dia desta semana, os alimentos fornecidos (...) serão preparados e embalados em refeições individuais na cozinha do Estádio Old Trafford pelo staff do Manchester United e, em seguida, serão enviadas pelo clube para as escolas parceiras. Por sua vez, as escolas vão fornecer as refeições às crianças que se alimentam financiadas pelo governo durante o ano letivo", pode ler-se no comunicado.

O clube inglês justificou a ação solidária promovida, que se dirige também a instituições de caridade da cidade de Manchester, com o contexto pandémico e as implicações financeiras e sociais.

"O impacto do vírus exacerbou um problema existente e, com o aumento do desemprego e a forte crise económica, muitos estão a lutar contra a redução do rendimento. Como resultado, muitas famílias e crianças simplesmente não têm comida suficiente e passam fome. Esta iniciativa não resolve o problema localmente, mas fará uma diferença significativa na vida de centenas de famílias em Manchester», perspetivou o clube.

Em maio passado, o Manchester United, em parceria com a fundação associada ao emblema de Old Trafford, já havia destinado 60 mil refeições aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde inglês, como forma de apoio pelo trabalho feito no combate à pandemia do novo coronavírus.