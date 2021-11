Manchester United tenta convencer Zidane a render Solskjaer, diz o "Sunday Times"

Zidane, ex-treinador do Real Madrid, está a ser associado ao Manchester United

Nórdico terá ficado em xeque com as derrotas contundentes com Liverpool e Manchester City e o substituto poderá ser um bem conhecido de Ronaldo e Varane

Com resultados e exibições aquém das expectativas, o futuro de Ole Solskjaer à frente da equipa do Manchester United poderá ter os dias contados. O clube inglês tenta, por agora, convencer Zinédine Zidane a suceder ao norueguês, avança o "Sunday Times".

O jornal britânico, que assegura que o atual treinador dos red devils ficou junto à porta de saída devido às derrotas contundentes com Liverpool e Manchester City, refere que o emblema de Old Trafford tem subido a proposta contratual ao timoneiro francês.

Além disso, o Manchester United tem confiança, diz o "Sunday Times", que as boas relações de Varane e Ronaldo com Zidane - trabalharam juntos no Real Madrid - possam ajudar a persuadir, ainda mais, o treinador francês, por agora livre.

Zidane, de 49 anos, está desempregado desde que abandonou o Real Madrid, pela segunda vez na carreira de treinador, na época passado, tendo sido, entretanto, associado ao comando técnico do PSG e da seleção nacional francesa.