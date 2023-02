Manchester United terá fechado uma renovação que tanto deu que falar

Alejandro Garnacho irá rubricar um acordo válido até 2028, segundo as últimas informações.

O Manchester United terá garantido a continuidade a longo prazo de Alejandro Garnacho, jovem promessa de 18 anos que terminava contrato em 2024. Segundo informa a ESPN, o avançado de 18 anos acertou um acordo válido para as próximas cinco temporadas.

Garnacho tem estado em foco na época atual, com três golos e quatro assistências em 25 jogos. As negociações para um novo vínculo foram assunto nos últimos meses.

Chegou a Manchester em 2020, oriundo do Atlético. Filho de pai espanhol e mãe argentina, pode vir a atuar por qualquer uma das seleções no futuro, de acordo com as regras da FIFA.