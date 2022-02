Manchester United terá alvo definido para o verão, mas falam em dois obstáculos

"Red devils" estão de olho em médio do West Ham, dizem em Inglaterra.

O Manchester United terá um alvo prioritário para a próxima janela do mercado de transferências. Trata-se, de acordo com o "Daily Mail", de Declan Rice, médio do West Ham. No entanto, e sempre segundo as mesmas informações, os "red devils" terão de enfrentar vários obstáculos para conseguirem a contratação do jogador de 23 anos.

Pois bem, Os "hammers" não estarão dispostos a "desfazer-se" de Rice a qualquer preço, estando a pedir algo como 120 milhões de euros. Além disso, o Chelsea também estará interessado em obter os serviços do internacional britânico, que terá os "blues" como opção favorita.

Declan Rice começou a jogar futebol precisamente no Chelsea, de onde saiu aos 14 anos para rumar ao West Ham. Um possível regresso a "casa" poderia pesar na sua decisão, bem como o facto de não ter de sair de Londres.