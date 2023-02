Manchester United tentou Vlahovic e Real Madrid está atento

No mercado de transferências de janeiro, o Manchester United terá negociado com a Juventus a contratação de Vlahovic, avançado que também interessa ao Real Madrid.

Dusan Vlahovic, avançado da Juventus, está na mira do Real Madrid, escreve o jornal espanhol AS. Os problemas económicos da Juventus e as últimas sanções a que foi sujeita, fazem com que a saída do sérvio possa ser facilitada.

E de acordo com a publicação, os italianos negociaram Vlahovic com um "clube de topo da Premier League, presumivelmente o Manchester United", no mercado de janeiro. O acordo ficaria fechado por um valor entre os 100 e os 120 milhões de euros. Mas "quando as negociações estavam perto de terminar e o negócio consumar-se, o empresário do avançado parou tudo", diz o AS.

O jornal refere que Vlahovic seria um alvo mais fácil, comparativamente a Haaland e a Mbappé.

O dianteiro, de 23 anos, custou 80 milhões de euros à Juve, proveniente da Fiorentina. Soma nove golos em 19 jogos esta época.